شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى تأمين المساكن والممتلكات قبل السفر

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين إلى إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين مساكنهم وممتلكاتهم وحماية المقتنيات تجنباً لاندلاع حريق فيها أثناء السفر.

وحثت ضمن حملة "صيف بأمان" الجمهور على ضرورة الالتزام بإحكام قفل الأبواب والنوافذ ومداخل ومخارج المنزل، وتركيب كاميرات المراقبة لرصد أي حركة مشبوهة سواء في المنزل ام محيطه كما ناشدت الجمهور بحفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنه كالبنوك أو الخزائن المؤمنة جيدًا، واستخدام التقنيات والأنظمة الذكية المتصلة بأجهزة الإنذار.

ولفتت إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية للمنازل للتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الكهرباء والغاز وقاية من مخاطر الحريق والالتماس الكهربائي وإبلاغ الجيران في حالة السفر حفاظاً على الممتلكات.

وأكدت أهمية إيقاف وترك المركبات في الأماكن المخصصة، وإحكام إغلاقها، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية قبل مغادرة المساكن، لتعزيز حمايتها من السرقة والحرائق التي قد تقع نتيجة لتجاهل تدابير السلامة العامة.