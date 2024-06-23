الطقس صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، وقد تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية (من 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة)، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

وذكر المركز أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المدّ الأول في الساعة 15:44، والثاني في الساعة 01:24، والجزر الأول في الساعة 08:40، والثاني في الساعة 18:52.

ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المدّ الأول في الساعة 11:13، والثاني في الساعة 22:08، والجزر الأول في الساعة 17:03، والثاني في الساعة 04:56.