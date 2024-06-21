بريطانيا... ارتفاع الدين العام لأعلى مستوياته منذ 1961

ارتفع حجم الدين في المملكة المتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ما يربو على 60 عاما، خلال شهر مايو الماضي، رغم معدل اقتراض حكومي أقل من المتوقع، وفقا لبيانات رسمية.



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم بأن البيانات التي تأتي قبل أسبوعين من الانتخابات العامة في البلاد، تؤكد التحدي المالي الذي يواجه الحكومة المقبلة، حيث يتعهد حزبا العمال والمحافظين بتقليص الديون.



وخلص مكتب الإحصاء الوطني إلى أن صافي الدين للقطاع العام ارتفع إلى نسبة 8ر99 % من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة، الشهر الماضي.



ويمثل هذا أعلى مستوى منذ مارس 1961، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.



وأعرب حزبا العمال والمحافظين قبل الانتخابات عن التزامهما بقواعد مالية لخفض نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الخمس المقبلة.