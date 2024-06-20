حمدان بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة رئيسية للاقتصاد العالمي

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة رئيسية للاقتصاد العالمي، ترجمة لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموّه خلال حضوره لجانب من «مجلس دبي»، اللقاء السنوي الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي، أمس، «إن الأداء المتميّز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في كافة القطاعات الحيوية، يعكس التخطيط السليم، والعمل المؤسسي الفعّال، وثقة المؤسسات الاستثمارية، والشركات الدولية ورجال الأعمال في اقتصاد دبي».

عاصمة رئيسية

وتفصيلاً، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة رئيسية للاقتصاد العالمي، ترجمة لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته بتوفير أفضل الركائز لاستدامة النمو الاقتصادي، وتسخير كافة الإمكانات والطاقات، للارتقاء بمؤشرات التنافسية العالمية، لتكون دبي الوجهة الأفضل للعمل والعيش في العالم.

كما أكد سموّه أن دبي تمضي بثبات نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم أربعة مراكز مالية حول العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأوضح سموّه أن الأداء المتميّز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في جميع القطاعات الحيوية، يعكس التخطيط السليم، والعمل المؤسسي الفعّال ومرونة الإجراءات، وكفاءة التعامل مع المستجدات العالمية والتوجهات الجديدة في عالم المال والأعمال، وثقة المؤسسات الاستثمارية، والشركات الدولية ورجال الأعمال في اقتصاد دبي وقدرتها على توفير ميزات تنافسية تضمن أعلى معدلات للنمو للشركاء كافة.

وفي تدوينة على موقع التدوين «X» أمس، قال سموّه: «حضرت جانباً من فعالية (مجلس دبي) التي نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع غرف دبي في قصر البحر، والتي جمعت أكثر من 200 من المسؤولين ورجال الأعمال وصنّاع القرار ورواد الأعمال.. برؤية وتوجيهات محمد بن راشد، تمضي دبي بثبات نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة D33 الاقتصادية، وما يسجله اقتصاد الإمارة من مستويات أداء متقدمة في مختلف القطاعات هو نتيجة جهود متفانية من مختلف فرق العمل وشراكات واسعة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال».

لقاء سنوي

جاء ذلك خلال حضور سموّ ولي عهد دبي لجانب من «مجلس دبي»، اللقاء السنوي الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي في قصر البحر بدبي، لاستكشاف الفرص المبتكرة للاستثمار، وتنفيذ المبادرات المشتركة التي من شأنها البناء على النجاحات التي تحققها «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا اللقاء خلال العام الماضي، الذي خرج بتوصيات مهمة تم العمل على تنفيذها، لتسريع وتيرة النمو، فيما تم التركيز خلال العام الجاري على الاستراتيجيات الرائدة للتنمية الاقتصادية التي ستسهم في منح المزيد من الزخم لـ«أجندة دبي الاقتصادية D33»، وذلك بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.

وشارك في «مجلس دبي» أكثر من 200 من المسؤولين، ورجال الأعمال، وصنّاع القرار، ورواد الأعمال، والممثلين الرئيسين للشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمستثمرين الدوليين. وكان في مقدمة المشاركين، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري. واستعرض اللقاء نجاح نهج «ون دبي» (One Dubai) الذي تتبعه دبي، والمتمثل في توحيد الجهود لدفع عجلة التقدم الاقتصادي عبر مختلف القطاعات، بما فيها الشركات العائلية، والمستثمرون، والبنوك، والمشاريع الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، كما تم تسليط الضوء على التزام دبي بتأسيس شراكات قوية وحيوية بين القطاعين العام والخاص.

كما استقطب «مجلس دبي» مشاركة نخبة من أبرز رجال ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين وكبار المسؤولين الحكوميين.

التوجهات الناشئة في السوق

تناولت المناقشات التوجهات الناشئة في السوق، وأفضل الممارسات، والشراكات المبتكرة، والسياسات الاقتصادية المتطورة، والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز القدرات التنافسية للإمارة، وكذلك ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

ويمثل اللقاء خطوة عملية لمجتمع الأعمال نحو تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة، وفرصة لتأكيد دعمه المتواصل لأهداف القيادة الرشيدة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً للابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة.

حمدان بن محمد:

. برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تمضي بثبات نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

. الأداء المتميّز لاقتصاد دبي يعكس التخطيط السليم والعمل المؤسسي وكفاءة التعامل مع التوجهات الجديدة في عالم المال والأعمال.