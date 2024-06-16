حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالشارقة، والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال بجانب سموهم، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر والهيئات الحكومية.