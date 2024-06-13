إلزام المنشآت بتوفير مظلات ومبرّدات لعمال الأماكن المفتوحة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، اعتباراً من بعد غدٍ السبت، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساءً، مؤكدة أن جميع شركات ومنشآت القطاع الخاص المعنية بالقرار مُلزمة بتوفير مظلّات أو أماكن مظلّلة لوقاية العمال من أشعة الشمس، مع تأمين مبرّدات مناسبة مثل المراوح للعمال خلال فترة التوقف عن العمل وطوال أشهر الحظر.

وتفصيلاً، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة للعام الـ20 على التوالي، وذلك اعتباراً من بعد غدٍ السبت وحتى 15 سبتمبر المقبل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جرّاء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

وأكدت الوزارة، في منشور بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، بات يشكّل أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، كما أصبح ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم، بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة بحماية العمال وسلامتهم.

ووفقاً للوزارة، فإن أحكام حظر العمل وقت الظهيرة تراعي ضمان استمرار العمل، بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الأسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو إكمالها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر في المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها في الحركة والحياة العامة.

وشدّدت الوزارة على أهمية التزام المنشآت والشركات بتوفير أماكن مظلّلة للعمال خلال أشهر الحظر، لوقاية العمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، مع الالتزام بتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

وأشارت إلى أن فرق الرصد والمراقبة التابعة لها، ستحرص على مراقبة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال جولات تفتيشية مكثفة على مدار شهور تطبيق القرار، داعية أفراد المجتمع إلى الإسهام الإيجابي بتقديم البلاغات عن أي ممارسات خطأ أو تجاوزات تتعلق بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على الرقم (600590000) ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.

كما تعهّدت بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على الشركات المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة التي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.

حملات توعية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتزامها البدء في إطلاق سلسلة حملات للإرشاد والتوعية بقرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة، بالتعاون مع شركائها، تتضمّن زيارات ميدانية لمواقع العمل، لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيّد بأحكام القرار خلال أشهر تطبيقه.

وأعربت الوزارة عن تطلّعها لاستمرار التعاون مع شركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع، لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها وجاذبيتها للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة، كونه يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة.