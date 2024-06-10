حمدان بن محمد يعتمد تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير نموذج مستقبلي للعمل الحكومي المعزز بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية شاملة، محورها الوصول بدبي إلى المركز الأول عالمياً في العمل الحكومي. وقال سموّه في تغريدة على منصة «إكس» أمس: «اعتمدنا اليوم تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي.. ضمن رؤية مستقبلية محورها تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، ودعم تجربة حكومة دبي في هذا المجال ونقلها إلى آفاق جديدة ترسخ ريادتها عالمياً في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وأدوات المستقبل».

وأضاف سموّه: «تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة القائمة على أدواته وتقنياته، محور رئيس لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعيين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي، خطوة أولى في مسيرة تحقيق رؤانا لمستقبل العمل الحكومي، التي تجسدت في تصميم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.. وننتظر منهم تكثيف العمل ومضاعفة الجهود لتحويل هذه الرؤية إلى واقع نلمس آثاره في العمل الحكومي والمجتمع».

خطة شاملة

ويشكل اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين مديرين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في جهات حكومية بدبي، مبادرة رئيسة ضمن خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أطلقها سموّه في 29 أبريل الماضي، بهدف تعزيز جودة الحياة في دبي، ودعم جهود الوصول بالإمارة إلى أن تكون الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل، وترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.

كما تدعم هذه المبادرة مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها تحقيق ريادة دبي العالمية في تبنّي الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وترسيخ موقعها مختبراً عالمياً لحوكمة وتشريعات الذكاء الاصطناعي، ودعم تحقيق أفضل النتائج في تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.

وسيسهم الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في دعم جهود تعزيز صدارة دبي ضمن أفضل 10 مدن في المؤشر العالمي لجاهزية المدن لتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما ينعكس إيجاباً على المبادرات الهادفة للارتقاء بجودة حياة المجتمع، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في المشاريع الهادفة لصناعة مستقبل الإمارة.

وتضم قائمة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعيينهم، منتسبين من عدد من الجهات الحكومية في دبي، تضم هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وجمارك دبي، وشرطة دبي، والمجلس القضائي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبي الرقمية، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وهيئة الصحة بدبي، والنيابة العامة، ودائرة التشريفات والضيافة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة المالية، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وبلدية دبي.

حمدان بن محمد:

. برؤية محمد بن راشد.. دبي تواصل تطوير نموذج مستقبلي للعمل الحكومي المعزز بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي.

. تسريع تبني الذكاء الاصطناعي محور رئيس لرؤى

. محمد بن راشد بتحويل دبي إلى مركز عالمي لتطوير وتبني الحلول المبتكرة القائمة على أدواته وتقنياته.

. الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي يجسّدون رؤية مستقبلية محورها تعزيز الاستفادة من تطبيقاته واستخداماته في تطوير العمل الحكومي.