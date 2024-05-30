شرطة أبوظبي و"الهلال الأحمر"ينفذان مبادرة لحماية العمال من حرارة الشمس

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة "نحن ممتنون" والتي تضمنت توزيع أدوات صحية وقبعات على العمال في مدينة زايد بمنطقة الظفرة لوقايتهم من حرارة الشمس.



وأثنى العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية على التعاون والشراكة مع هيئة الهلال الأحمر في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في الوقوف بجانب فئة العمال باعتباره واجباً انسانياً لتخفيف عناء الحر عنهم خلال الصيف.

وأوضح العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة بأن المبادرة تأتي ضمن الاهتمام بفئة العمال وتقدير جهودهم في مسيرة النمو والبناء مؤكداً أهمية تعاون جميع المؤسسات لتعزيز سلامتهم ووقايتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف، والحد من الحوادث المهنية التي تشكل خطراً عليهم وعلى صحتهم.