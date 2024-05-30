محمد بن راشد: مستمرون في دعم الإعلام العربي وتكريم المبدعين العرب

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «4000 إعلامي في أكبر تجمع للإعلاميين العرب في قمة الإعلام العربي في عامها الـ22 نبارك للفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي .. مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب».