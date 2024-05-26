31 مايو انتهاء التسجيل في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه

تستعد اللجنة الفنية المسؤولة عن تقييم طلبات المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، لإجراء عمليات الفرز الأولي، بعد إغلاق باب التسجيل في 31 مايو الجاري، والتأكد من استيفاء طلبات التسجيل لجميع الشروط المطلوبة.

وتقام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه كل سنتين، ويبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار. وتهدف الجائزة التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.

وخلال الدورات الثلاث السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة، لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية. وتتضمن الجائزة أربع فئات رئيسة، الأولى «جائزة المشاريع المبتكرة»، وتضم جائزة المشاريع الصغيرة بقيمة 240 ألف دولار، موزعة على ثلاثة مراكز، إضافة إلى جائزة المشاريع الكبيرة بـ300 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز أيضاً.

أما الفئة الثانية فهي، «جائزة الابتكار في البحث والتطوير»، وتضم جائزة المؤسسات الوطنية بقيمة 200 ألف دولار، موزعة على ثلاثة مراكز، وجائزة المؤسسات العالمية بـ200 ألف دولار أيضاً، موزعة على ثلاثة مراكز، في حين الفئة الثالثة وهي «جائزة الابتكارات الفردية»، وتشمل جائزة الشباب بقيمة 20 ألف دولار لفائز واحد، وجائزة الباحث المتميز 20 ألف دولار أيضاً لفائز واحد، بينما الفئة الرابعة «جائزة الحلول المبتكرة للأزمات بقيمة 20 ألف دولار لفائز واحد.

ويمكن لجميع الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم، من أصحاب التقنيات المبتكرة التي تقدم حلولاً لتحديات شح المياه، التسجيل في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه لغاية 31 مايو 2024، عبر الموقع الإلكتروني: (https://www.suqia.ae).