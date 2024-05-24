رئيس الدولة يبدأ يوم 30 مايو الجاري زيارة دولة إلى الصين

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يوم الخميس الموافق 30 من شهر مايو الجاري زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية لدعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ.

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها .. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

كما يشهد سموه الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين.

ويشارك سموه خلال الزيارة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني.

كما يبحث سموه والرئيس الصيني القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل وأهمية التعاون بين البلدين ضمن أطر العمل الدولية المشتركة بما يعزز أسباب الاستقرار والسلام في العالم.