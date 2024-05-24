رحيل حمد بن سهيل الخييلي المرافق العسكري للشيخ زايد   

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حمد بن سهيل الخييلي المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية، أمس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته. رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص رافق فيها الشيخ زايد، رحمهما الله، لسنوات طويلة، وقدّم إسهامات بارزة في خدمة وطنه ومجتمعه. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة، وندعو الله أن يلهمنا الصبر والسلوان».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حمد بن سهيل الخييلي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «رحم الله حمد بن سهيل الخييلي.. المرافق العسكري للمؤسس. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين، نسأل الله له أعلى الجنان، وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «نسأل الله تعالى أن يرحم حمد بن سهيل الخييلي ويتغمده بمغفرته ورضوانه.. أحد أبناء الوطن المخلصين، كرّس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه. خالص العزاء والمواساة إلى العائلة الكريمة».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «خالص التعازي والمواساة لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وأشقائه في وفاة حمد بن سهيل الخييلي، ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكان ديوان الرئاسة نعى حمد بن سهيل الخييلي المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية، أمس.

رئيس الدولة:

• رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص.

محمد بن راشد:

• 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين.

منصور بن زايد:

• أحد أبناء الوطن المخلصين.. كرّس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه.

مكتوم بن محمد:

• خالص التعازي والمواساة لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وأشقائه.