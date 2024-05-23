770 موظفاً مدرباً على لغة الإشارة في "كهربا ومياه دبي"

قالت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إن عدد موظفيها المدربين على لغة الإشارة ارتفع إلى 770 موظفاً، 22 منهم يحملون شهادة الدبلوم في لغة الإشارة، مؤكدة أنها تعمل دائماً على تعزيز حصول أصحاب الهمم على خدماتها ومعلوماتها.

وأشارت في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أنها أطلقت في هذا الصدد مترجم لغة إشارة رقمي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات، وترجمة محتوى موقعها الإلكتروني إلى لغة الإشارة على مدار الساعة.

وتوفر الهيئة خدمة "أشر" للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، التي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز رعاية المتعاملين.

وتتوفر الخدمة على مدار الساعة على تطبيق الهيئة الذكي.

وأكد معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتوفير مرافق ومعلومات وخدمات دامجة لأصحاب الهمم، تضمن وصولهم إلى كافة المرافق والمعلومات، وحصولهم على جميع خدمات الهيئة، على قدم المساواة مع الآخرين.

وأضاف معاليه " نلتزم بدعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم، ونواصل تسخير أحدث التقنيات والممارسات العالمية لضمان حصول أصحاب الهمم على الفرص والخبرات والخدمات المتاحة على قدم المساواة مع الآخرين، وتأهيلهم للعيش باستقلالية، وتعزيز جودة حياتهم، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، ويضمن مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار".