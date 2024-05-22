قمة "إنتيغريت ميدل إيست" تناقش الذكاء الاصطناعي وتأثيراته

سلطت قمة "إنتيغريت ميدل إيست" الضوء على الذكاء الاصطناعي وتطوره وتأثيراته.

عقدت القمة خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إنتيغريت ميدل إيست 2024"، الحدث الأبرز في مجال التقنيات السمعية البصرية والإعلام، في مركز دبي التجاري العالمي بهدف توفير منصة تشجّع التعلم والتواصل في مجال التقنيات السمعية البصرية.

تناولت محادثات القمة موضوعات حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية وشملت حلقات نقاشية عن "دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقى" و" تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية الهجينة في تجارب السرد القصصي" و"فن تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي ومستقبل المحتوى المرئي التجريبي" و"مستقبل الذكاء الاصطناعي في تصميم مساحات العمل والبيئة المبنية".

وبحث المتحدثون وخبراء الصناعة النمو الكبير واللافت للذكاء الاصطناعي في مجال التقنيات السمعية البصرية، إضافة إلى الاتجاهات التكنولوجية الحالية التي تحدث تغييرات جذرية في سير الأعمال والعمليات التجارية والمؤسسية.

وتضمنت القمة مجموعة من الحلقات النقاشية والكلمات الافتتاحية والمحادثات التي شملت جلسات متنوعة تحت عنوان "تقنية خرائط الاسقاط" و"مستقبل تصميم مساحات العمل" و"الاستفادة من التكنولوجيا السمعية" و"اللوحات الرقمية في المدن الذكية" و "أهمية الإعلانات الرقمية خارج المنزل في المزيج التسويقي الحديث" "والطرق السليمة لتركيب الإضاءة والمعدات في القطاع الترفيهي".