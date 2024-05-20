المستشفى الإماراتي العائم يجري عمليات جراحية نوعية لمرضى فلسطينيين

أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية عدداً من العمليات الجراحية النوعية والمعقدة للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك في إطار الخدمات الطبية التي تُقدمها دولة الإمارات للأُسر الفلسطينية من قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي أمر بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون من مواطني القطاع. وقال مدير المستشفى، الدكتور أحمد مبارك، إن الطاقم الطبي المتخصص أجرى خلال اليومين الماضيين خمس عمليات جراحية دقيقة، تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الميدانية التابعة للدولة لمصابين يعانون كسوراً مضاعفة ومعقدة، موضحاً أنه تم تثبيت كسورهم باستخدام مسامير نخاعية من مادة التايتانيوم، تتطلب خبرة عالية متوافرة لدى الطاقم الطبي المعالج. ونوه إلى أن هذه النوعية من العمليات والمواد التي تم استخدامها لعلاج تلك الحالات تتطلب أيضاً أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن المستشفى كثّف خلال الفترة الماضية من جهود تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وإجراء العمليات الجراحية للجرحى والمصابين من قطاع غزة، خصوصاً الحالات التي يتطلب علاجها مواد طبية خاصة.