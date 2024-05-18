إطلاق الهوية المرئية الجديدة لشعار «جمارك الإمارات» رسمياً

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الهوية المرئية لشعار «جمارك الإمارات»، كهوية رسمية موحدة تعبر عن قطاع الجمارك في دولة الإمارات بمكوناته الاتحادية والمحلية، في خطوة ترسخ مفهوم الوحدة والشراكة الفاعلة بين جميع المكونات الجمركية في الدولة، إضافة إلى استخدام تلك الهوية كهوية موحدة لقطاع الجمارك في الدولة في التمثيل الدولي والمحافل العالمية.

وبدعم وتوجيه رئيس الهيئة، علي محمد الشامسي، أطلق مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، الهوية المرئية الجديدة، خلال حفل شركاء الجمارك لعام 2024 الذي نظمته الإدارة العامة للجمارك بالهيئة في دبي، أول من أمس، تكريماً لشركائها الاستراتيجيين ودعمهم لها في إنجاز الأهداف والمشروعات الجمركية التطويرية التي تم اعتمادها خلال عام 2023. وأكد مدير عام الجمارك بالهيئة، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، أن إطلاق الهيئة رسمياً الهوية المرئية لشعار «جمارك الإمارات»، يأتي تنفيذاً لقرار وتوجيهات مجلس الوزراء، واستكمالاً للإنجازات التي يحققها قطاع الجمارك في الدولة.

وقال الفلاسي، إن توحيد مسمى قطاع الجمارك في الدولة، باسم «جمارك الإمارات»، خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مكونات الجمارك في الدولة الاتحادية والمحلية، وتوحيد الهوية الجمركية لدولة الإمارات، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجمركي، تؤدي إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة الجمركية إقليمياً وعالمياً.