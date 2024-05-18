صندوق الوطن يطلق نسخة جديدة من برنامج جسور «النخبة»

أطلق صندوق الوطن، أول من أمس، في أبوظبي، نسخة جديدة ومطورة من برنامج جسور «النخبة» لعام 2024، لتأهيل وتمكين أبناء وبنات الإمارات من خريجي الجامعات وطلاب الفصل الدراسي النهائي من الجامعة، لسوق العمل بالقطاع الخاص في العديد من المجالات، وذلك برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وتم الإطلاق بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وبحضور خبراء ومدربين وعدد من رجال الأعمال وشركاء صندوق الوطن، إضافة إلى ما يزيد على 500 من شباب الإمارات.

وقال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن البرنامج انطلق عام 2021، وركز على تزويد الخريجين والطلاب الإماراتيين في عامهم الأخير من التعليم العالي، بالمهارات الشخصية والإرشاد والدعم، ما من شأنه أن يزيد من فرص توظيفهم في القطاع الخاص.

وأوضح أن جسور «النخبة» يتضمن محاور رئيسة عدة، هي: التدريب على المهارات والتوجيه المهني، والعمل مع المشاركين لتحديد المسارات الوظيفية التي تعتمد على مهاراتهم واهتماماتهم، مشيراً إلى أن صندوق الوطن يقدم المساعدة والدعم في البحث عن عمل. وأضاف أن الهدف الرئيس للصندوق، هو التركيز على تأهيل أبناء الإمارات لسوق العمل، لذا تم إطلاق برنامج جسور «النخبة»، بهدف توفير منصة للتوظيف تعمل على إيجاد سبل واضحة تربط بين ما تحصّل عليه أبناء الوطن من مؤهلات جامعية واحتياجات القطاع الخاص.

وذكر القرقاوي، أن الصندوق يركز على توفير وظائف لنحو 500 مواطن من المشاركين في البرنامج، مشيراً إلى أن برنامج جسور النخبة سينطلق إلى الشارقة الثلاثاء المقبل، في إطار اهتمام الصندوق بالوصول إلى كل أبناء الوطن.

وبيّن أن البرنامج يشمل مستويين، الأول جلسات توجيه مهني شخصية ووحدات تدريبية لمساعدة الخريجين على التنقل في سوق العمل التنافسي الحالي، والثاني يشمل جلسات ودورات عبر الإنترنت تركز على موضوعات أساسية مثل التخطيط المهني وكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة.

وقال إن البرنامج يتيح للخريجين فرصة لتعلم المهارات الوظيفية الأساسية، واكتساب خبرات العمل بالتعاون مع عدد من الشركات، كما يجري الصندوق اتصالات مع أصحاب العمل في الدولة للمشاركة في الأيام المفتوحة، وإجراء مقابلات مباشرة مع الخريجين وطلاب الجامعات، واختيار ما يناسب مجالات عملهم.

من جانبهم، عبر عدد من شباب الإمارات الذين حضروا حفل إطلاق برنامج جسور «النخبة» عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج الذي يوفر فرصة للتدريب والتأهيل وتطوير الذات، وإمكانية مقابلة عدد من المستثمرين في القطاع الخاص، ما يوفر لهم فرصة متوقعة للعمل.