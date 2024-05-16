هل يحق للمؤجر رفض رد التأمين بحجة طلاء المنزل؟

سؤال

ورد سؤال من قارئ :

ما هو الإجراء القانوني المتبع في حال رفض المؤجر، رد مبلغ كامل التأمين المدفوع مسبقا من قبل المستأجر، أو جزء منه بحجة، وذلك بحجة تغطية تكاليف طلاء العين المؤجرة ؟، علما بأن لجنة فض المنازعات أكدت أن طلاء المنزل مسؤولية المؤجر وليس المستأجر

الإجابة:

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

يتم رفع منازعة ايجارية بطلب إلزام المؤجر برد التأمين مع ملاحظة أنه وإن كان الأصل أن الطلاء يقع على عاتق المؤجر إلا أنه يجوز الاتفاق على خلاف ذلك ومن ثم يتعين مراجعة بنود عقد الايجار جيداً للوقوف على صحة المطالبة من عدمه.



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