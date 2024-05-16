38 خدمة على تطبيق «الاتحادية للموارد البشرية» الجديد

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، النسخة المحدّثة من تطبيقها الذكي (FAHR)، الذي يقدم مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة والمزايا للمتعاملين وموظفي الحكومة الاتحادية، لتمكينهم من إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية بسرعة وسهولة، من خلال رحلات رقمية غنية وتفاعلية مبسطة.

جاء ذلك تزامناً مع إطلاق الهيئة موقعها الإلكتروني المحدّث، وفق نظام التصميم الموحد المعتمد في دولة الإمارات، إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والذي يضمن مزايا السهولة والفاعلية والتناسق في تجارب الاستخدام عبر جميع المنصات الإلكترونية للوزارات والجهات الاتحادية.

وقالت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ليلى عبيد السويدي، إن إطلاق الإصدار المبتكر والمحدّث من التطبيق الذكي للهيئة، يأتي في إطار الاستثمار المتواصل في جهود تحديث منظومة الموارد البشرية، من خلال تفعيل التكنولوجيا المتقدمة، انطلاقاً من حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدمات موظفي الحكومة الاتحادية، وجمهور المتعاملين.

وأضافت أن التطبيق الجديد يعد نقلة نوعية تثري تجربة المتعاملين مع الهيئة، من حيث الشكل والمضمون، بما يشمل تبسيط واختصار إجراءات الموارد البشرية، وتصفير البيروقراطية، وتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضحت السويدي أن تطبيق الهيئة الذكي الذي يعود إطلاقه لعام 2014، بات يضم في نسخته المحدّثة مجموعة متكاملة من الخدمات يزيد عددها على 38 خدمة رئيسة، طورت باستخدام أفضل لغات البرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن لموظفي الحكومة الاتحادية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية بشكل ذاتي على مدار الساعة ومن أي مكان، حيث شهد تفاعلاً كبيراً من جانب موظفي الحكومة الاتحادية الذين استفادوا من تنفيذ أكثر من 950 ألف إجراء متعلق بالموارد البشرية، عبر التطبيق المحدّث الذي وصل تحميله إلى 170 ألف مرة.

بدوره، قال مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، عاصم العوضي، إن أهم ما يميز تطبيق «FAHR» الجديد، هو استحداث مساعد افتراضي ذكي معزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي، للرد على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بعمل الهيئة، وأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، سواء كان ذلك عن طريق الدردشة النصية أو التسجيل الصوتي.

وأضاف أن التطبيق الجديد وفّر خدمات عدة منها: رؤية أفراد عائلة الموظف، والسيرة الذاتية، واللغات التي يجيدها الموظف، وبيانات التوظيف، وتفاصيل الراتب، وتفاصيل التأمين ضد التعطل عن العمل، وغيرها، فضلاً عن أنه سهّل التحميل، حيث إن حجمه أقل من نصف حجم التطبيق القديم.