"موارد الشارقة" تعرض 16 شاغراً وظيفياً تشملها مزايا "نافس"

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع شركة سلامة للتأمين؛ بمقر مجلس ضاحية مويلح، يوماً مفتوحاً لإجراء مقابلات وظيفية لترشيح باحثين عن عمل لسد 16 شاغراً وظيفياً تشملها مزايا البرنامج الحكومي "نافس".

حضر اليوم المفتوح عدد من الباحثين والباحثات عن عمل من حملة مؤهل البكالوريوس في إدارة الأعمال، والإدارة المالية، والمحاسبة المسجلين في نظام الباحثين عن عمل بدائرة الموارد البشرية، وذلك للعمل في قطاع التأمين بمقر الشركة.

وشكّل هذا اليوم مساحة مباشرة للتواصل بين الجهة الطالبة للوظائف والمرشحين لسد الشواغر المطروحة، وفرصة لشرح طبيعة الأعمال وفق التخصصات المطلوبة. كما تم فتح المجال للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالوظائف المتاحة ومتطلبات سوق العمل.