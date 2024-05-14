أنور قرقاش يلتقي مسؤولا في "الناتو"

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، السفير بوريس روج مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، التطورات الإقليمية والدولية وقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية ضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و"الناتو" وسبل تطويرها بما يحقق مصالح الطرفين.