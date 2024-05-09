رعي

مع انتشار المسطحات الخضراء ونموها بكثافة في مناطق مختلفة من الدولة بعد هطول الأمطار الغزيرة أخيراً، لوحظ قيام بعض مُلاك المواشي وأصحاب العزب القريبة من المناطق السكنية والطرقات الرئيسة بترك مواشيهم ترعى في تلك المناطق، لكن المشكلة أنها أصبحت ترعى على أطراف الطرقات وتعبرها بشكل عشوائي، ما يشكل خطراً على حياة السائقين ومستخدمي الطريق، لذا نناشد سكان المناطق المعنية مراقبة المواشي أثناء الرعي لمنع خروجها إلى الطرقات.

أسعار

طالب رواد مطاعم المسؤولين في الجهات المعنية بدبي بالنظر في ارتفاع أسعار الوجبات في بعض المطاعم بمنطقة جميرا بشكل مبالغ فيه، مقارنة بأسعارها في فروع المطاعم نفسها بالإمارات الأخرى، موضحين أن بعض المطاعم تبيع وجبة بسعر 120 درهماً بينما الوجبة نفسها تباع في فرع المطعم ذاته لكن في إمارة أخرى بـ70 درهماً.

شبكة

قال سكان في منطقة الشرية بالفجيرة، إن منطقتهم تعاني ضعفاً في شبكة الهاتف المتحرك منذ الحالة الجوية الاستثنائية التي تأثرت بها الدولة أخيراً، حتى إنه في بعض الأماكن لا يوجد إرسال للشبكة نهائياً، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

حملة

طالب سكان على مستوى الدولة بتنظيم حملات للقضاء على البعوض الذي انتشر بعد هطول الأمطار أخيراً، كما أنهم دعوا إلى تنظيم حملات توعوية حول كيفية التعامل مع البعوض وأماكن تكاثره وردم تجمعات المياه الراكدة، إضافة إلى تغيير المياه المخصصة للمواشي يومياً.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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