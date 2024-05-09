إطلاق نظام المكافآت والحوافز الجديد لموظفي الحكومة الاتحادية

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى جميع الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إطلاق نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، أكدت فيه أنه «بناءً على صدور قرار مجلس الوزراء (42) لسنة 2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، وفي إطار سعي الهيئة لدعم الجهات الاتحادية، قامت الهيئة بأتمتة النظام عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)».

وأعلنت الهيئة في التعميم ذاته عزمها تنظيم سلسلة ورش افتراضية، عبر منصة «ويبكس»، لشرح تفاصيل وأحكام نظام المكافآت والحوافز الجديد، داعية الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى ترشيح المسؤولين المعنيين لديها من مديري ومسؤولي الموارد البشرية والاستراتيجية والمستقبل، لحضور واحدة من ثلاث ورش افتراضية ستعقدها الهيئة خلال أيام الخميس المقبل، والأربعاء 22 مايو الجاري، والأربعاء 29 مايو الجاري.

واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الرابع من سبتمبر 2023، نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف توفير آليات تُمكِّن الجهات الاتحادية من تحفيز فرق العمل وموظفيها، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم القيمة، والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية.

ويُحدّد النظام الجديد شكلين رئيسين من المكافآت التي يمكن منحها لموظفي الحكومة الاتحادية: الأول «مكافآت مالية»، تتضمن مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكالاً أخرى من التقدير المالي، بينما الثاني «مكافآت عينية»، تتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي.

كما يحدّد النظام ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز المادية، الأوّل نظام «مكافأة الأداء السنوية»، إذ يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة أو عينية على أي من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير الأداء في الجهة الاتحادية التي يعمل فيها.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، فإن هذا النوع من المكافآت يرتبط بمستويات الكفاءة والإنتاجية، من خلال نتائج نظام إدارة الأداء السنوي لقياس أداء موظفي الحكومة الاتحادية، الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة، بينما يختص ثاني أنواع المكافآت والحوافز المادية لموظفي الحكومة الاتحادية بـ«مكافأة الإنجازات المتميّزة»، التي تشتمل على فئات عدة، ويرتبط منحها أو الحصول عليها بتحقيق الموظف أي إنجازات ذات قيمة مضافة على مستوى الجهة أو الحكومة الاتحادية، تكون خارج إطار مهام ومسؤوليات وظيفته، فيما يمثل النوع الثالث من المكافآت والحوافز «مكافأة الإنجازات الوطنية المؤثّرة»، التي تشتمل على فئات عدة، ويُخصص منحها أو الحصول عليها فقط للموظفين الذين يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية، وترسيخ سُمعة الدولة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.

• 3 أنواع وفئات للمكافآت والحوافز المادية تشمل «الأداء السنوي»، و«الإنجازات المتميّزة» و«الإنجازات الوطنية المؤثّرة».

علاوات للمواطنين

حدّد قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، نوعين من العلاوات المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين: الأول «علاوة المؤهّل العلمي»، التي يستحقها الموظف المواطن شهرياً لدرجة الماجستير أو درجة الدكتوراه وما يعادلهما، بإجمالي 1000 درهم لدرجة الماجستير، و2000 درهم لدرجة الدكتوراه، بشرط أن تتوافق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الموظف.

فيما يتمثل النوع الثاني في «العلاوة الفنية»، التي تُمنح للموظف المواطن الذي يشغل وظيفة فنية أو تخصصية أو مهنية، أو من لديه مهارات تقنية متميزة، بشرط أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها أو دبلوم فوق الثانوية أو ما يعادله في مجال التخصص، أو لديه مهارة تقنية متميزة، ما يؤهله لشغل الوظائف الفنية أو التخصصية أو المهنية، وأن يكون مزاولاً عملاً تخصصياً أو فنياً أو مهنياً بالجهة التي يعمل فيها.

