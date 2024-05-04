رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية بوفاة طحنون بن محمد من أمير قطر

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، برقية تعزية بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سموه برقيتي تعزية مماثلتين من كل من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري .