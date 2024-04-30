«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» و«الغرير» يعزّزان جهود التوطين

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجموعة الغرير للاستثمار مذكرة تفاهم، لتعزيز جهود ومبادرات المجلس في مجال التوطين.

وقّع مذكرة التفاهم في مقر المجلس عبدالعزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي بمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير المؤسسات والمواهب في مجموعة الغرير سهريد تشودهوري.

وأكد رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص المجلس على تعزيز دوره الاستراتيجي المتمثل في رفد القطاع الخاص في دبي بالكفاءات المواطنة، عبر شراكات نوعية مع القطاع الخاص وتزويد المواطنين بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل سريع التطوّر لحظة بلحظة، والسعي باستمرار للتعاون مع دور الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص المؤثرة، لضمان نهج تعاوني يعزز مبادراتنا الخاصة بالتوطين.

من جهته، قال سهريد تشودهوري، إن «المذكرة تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز تطوير الكوادر الإماراتية ورعاية المواهب المواطنة»، لافتاً إلى أن التعاون الاستراتيجي مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ستنجم عنه استراتيجيات فعالة ومستدامة لإدماج المواطنين في القطاعات الرئيسة للاقتصاد. وتضمنت مذكرة التفاهم أهدافاً رئيسة عدة لتعزيز التعاون في قطاع التوظيف، تشمل إنشاء إطار تنظيمي لتسهيل توفير فرص العمل للمواطنين، وتنفيذ برامج تدريبية أساسية لتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى ضمان استمرارية وتقدّم مبادرات تطوير الكفاءات المواطنة، وتعزيز الاندماج والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تلك الأهداف.