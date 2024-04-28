فضيلة المعيني أول امرأة تترأس جمعية الصحفيين الإماراتية

عقد مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصحفيين الإماراتية اجتماعه الأول بمقرها في دبي اليوم، وتم خلاله انتخاب فضيلة المعيني رئيسة للجمعية بالإجماع، لتكون بذلك أول امرأة تترأس الجمعية منذ تأسيسها في عام 2000.

كما تم انتخاب محمد سعيد الطنيجي نائباً للرئيس، وخالد الغيلاني أميناً للسر، وحسن عمران الشامسي أميناً للصندوق، إلى جانب توزيع مهام لجان الجمعية على الأعضاء.

حضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي تم انتخابه الخميس الماضي، ويمتد عمله ثلاث سنوات وهم .. حليمة الملا، وعلي شهدور، وريم البريكي، والدكتورة فاطمة الورد الدرمكي، ومحمد جنيد العامري.

وناقش المجلس الجديد خطط واستراتيجيات عمل الجمعية خلال المرحلة القادمة والتى تتطلب تضافر وتكاتف الجهود في الوسط الإعلامي بشكل عام والوسط الصحفي خصوصاً، في وقت أصبحت فيه وسائل الإعلام بمختلف مشاربها تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمعات اعتماداً على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا تبادل ونقل المعلومات، إضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والبرامج والمقترحات التي جري طرحها خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وتقدمت فضيلة المعيني وأعضاء المجلس الجديد، بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق بقيادة محمد الحمادي، على جهوده خلال سنواته الثلاث الماضية لما قدمه من جهد وعمل دؤوب خلال الدورة الماضية، كما وجّهت الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة والتفاعل والحضور اللافت دعماً لزملائهم المترشحين في انتخابات جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال أمسية سادها الود وأجواء انتخابية رائعة، عبرت عن الوعي الكبير الذي يتحلى به الصحفيون أهل الكلمة والرأي.

وأكدت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن المجلس الجديد سيواصل العمل من أجل خدمة الصحافة والصحافيين في الإمارات، وتحقيق ما يصبو إليه الزملاء من دور وائد وفاعل للجمعية.

ودعت أعضاء الجمعية إلى تعزيز مشاركتهم ودعمهم لأنشطة وفعاليات الجمعية، والمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم للعمل معا من أجل الارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام.