«نادي دبي للصحافة» يستضيف وفداً من كليات إعلام عربية

استقبل نادي دبي للصحافة أمس، وفداً طلابياً من كليات الإعلام في المنطقة العربية ضم مجموعة من الطلبة والطالبات من السنة الدراسية الرابعة ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، بالتعاون مع «مبادرة الأمل» لدعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام.

وأكدت مدير نادي دبي للصحافة الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، سعي النادي إلى توثيق التعاون مع المجتمع الأكاديمي، من أجل اكتشاف السبل التي يمكن من خلالها مضافرة الجهود لإمداد الأجيال الجديدة من الإعلاميين بمقومات التميز.

وقالت بوحميد: «إننا نعول على الكفاءات الشابة للنهوض بالإعلام العربي والوصول به إلى آفاق متقدمة»، مؤكدة أن «الدخول في معترك الإعلام يتطلب وعياً بمتطلبات سوق العمل ودراسة وافية للمتغيرات والاتجاهات الإعلامية الحديثة، أما على المستوى الشخصي فدراسة الإعلام تتطلب شغفاً والتزاماً دائماً بتطوير القدرات الاحترافية الذاتية، وامتلاك زمام التكنولوجيا والقدرة على توظيفها في صنع إعلام يتناسب مع متطلبات المستقبل»، مشيرة إلى أن مبادرة الأمل لدعم الشباب العربي تتعاون مع نادي دبي للصحافة للعام الثالث على التوالي، لدعم طلبة الإعلام بالتنسيق مع شركة «أي أم ميديا» الرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي.

وأعربت مؤسس مبادرة أمل، الدكتورة أمل ملحم، عن تقديرها للتعاون المثمر مع نادي دبي للصحافة وحرصه على تقديم الدعم والتدريب العملي والمهني للشباب الإعلامي.

وأكدت ملحم أن المبادرة تهدف إلى انتقاء مجموعة من الطلاب المتميزين العرب سنوياً وتعريفهم بالمدارس الإعلامية المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية لهم إلى أهم المؤسسات الإعلامية عربياً وعالمياً.

ميثاء بوحميد:

. دخول معترك الإعلام يتطلب وعياً بمتطلبات سوق العمل ودراسة وافية للمتغيرات والاتجاهات الإعلامية الحديثة.