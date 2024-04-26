"شرطة أبوظبي" تبدأ إجراءات إلغاء المخالفات المرورية لمواطني سلطنة عمان

ثمن قائد عام شرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي ، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بإلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023 وذلك تخفيفا للأعباء عن الأشقاء من سلطنة عمان الشقيقة و من منطلق حرص واهتمام القيادة الرشيدة بإطلاق المبادرات الهادفة التي تسهم في إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، وتعزيزاً لجهود الحفاظ على السلامة المرورية .

وأوضح انه تم البدء في العمل فورا بتطبيق القرار تماشياً مع إجراءات القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة وتسهيل آلية الغاء المخالفات المرورية خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023 على الاشقاء في سلطنة عمان الشقيقة