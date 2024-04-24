رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع مستشار النمسا العلاقات الثنائية وتطوّرات الأوضاع بالمنطقة

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من مستشار جمهورية النمسا الصديقة كارل نيهامر، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، وسبل تنمية التعاون في مختلف المجالات، بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين، ويحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بينهما. وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التحرك الدولي الجاد، لمنع تفاقم التوتر فيها واتساعه بما يعرض الأمن الإقليمي والدولي إلى تهديد خطر. وتناول الاتصال الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والضرورة القصوى لتوفير الدعم الإنساني الكافي والمستدام للمدنيين فيه، إلى جانب الدفع في اتجاه السلام العادل والشامل القائم على «حل الدولتين». وشدد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لكل ما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة، ويصب في مصلحة جميع شعوبها، ويحقق تطلعاتها إلى التنمية والازدهار.

إلى ذلك، استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا، ريتشارد مارليس.

وبحث سموّه ووزير الدفاع الأسترالي، خلال اللقاء الذي جرى بـ«قصر البحر» في أبوظبي، مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب، خصوصاً في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

كما استقبل صاحب السموّ رئيس الدولة، وزير الداخلية في جمهورية ألبانيا، تاولانت بالا، الذي نقل إلى سموّه تحيات رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الازدهار.. فيما حمّله سموّه أطيب تحياته إلى رئيس الوزراء الألباني، وتمنياته لبلده والشعب الألباني الصديق مزيداً من النماء والتقدم.

وتطرّق اللقاء إلى علاقات البلدين، وسُبل توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، والاستفادة من خبرات دولة الإمارات وتجاربها المتقدمة في هذا الشأن، وذلك في إطار اتفاقية التعاون القائمة بين البلدين.