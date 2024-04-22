«طوارئ الشارقة» توجه بتلقي طلبات المساعدات العاجلة للأسر المتضررة

وجه الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بتلقي الطلبات العاجلة للأسر المتضررة نتيجة الظروف الاستثنائية الناتجة عن الأحوال الجوية التي مرت بها الدولة.

ووجه الفريق بتلقي الطلبات عبر تطبيق “الوتساب” من خلال الرقم 065015161 بإرسال البيانات للأسر المتضررة ليتم بناء عليها اتخاذ الإجراءات العاجلة.

ويواصل الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة وضع الحلول الفورية واتخاذ الإجراءات العاجلة التي تخفف أعباء تبعات الحالة الجوية وتضمن سلامة وأمن جميع الأفراد في إمارة الشارقة.