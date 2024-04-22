حمدان بن محمد: شكراً لكل من عمل ويعمل من أجل دبي.. بجهودكم وتفانيكم ستبقى الأجمل

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بصرف رواتب شهر أبريل اعتباراً من يوم غدٍ (الثلاثاء، الموافق 23 أبريل الجاري) لموظفي حكومة دبي والعسكريين والمتقاعدين العسكريين وأصحاب الإعانات الاجتماعية التابعين لحكومة دبي.

ويأتي توجيه سموّه في إطار حرصه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم، وتوفير متطلباتهم كافة، ومساعدتهم في التغلب على تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة أخيراً.

ووجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر للعمال والموظفين والسكان الذين بادروا بالعمل من أجل احتواء الظرف الاستثنائي الذي مرت به دبي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال سموّه في «تدوينة» على منصة «إكس»: «شكراً لكل من عمل ويعمل من أجل دبي. بجهودكم وتفانيكم ستبقى دبي الأجمل».

وكان سموّه وجّه بإنشاء لجنة لدراسة طلبات المتضررين من المواطنين، وتحديد كيفية معالجتها، مع إعطاء أولوية لصيانة منازلهم المتضررة، وإعادة تأهيلها.

وقد أعلن في دبي، أمس، عن تخصيص الرقم (0583009000) على تطبيق «واتس أب»، لاستقبال طلبات الدعم من المواطنين المتضررين.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، رئيس لجنة رعاية المتضررين في دبي، من تداعيات منخفض «الهدير» الذي شهدته الدولة أخيراً، عمر حمد بوشهاب، أن توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، برفع كفاءة وسرعة استجابة الجهات المعنية في حكومة دبي، وتعزيز جاهزيتها الكاملة في التعامل مع تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية، كان لها أبلغ الأثر في إيجاد الحلول العاجلة اللازمة، وفقاً لدراسة دقيقة للوضع الميداني لمختلف المناطق المتضررة في الإمارة.

وقال عمر بوشهاب: إنه ضمن توجيهات سموّ ولي عهد دبي وبمتابعة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي، بإنشاء لجنة لدراسة جميع طلبات المتضررين من المواطنين، وتحديد كيفية معالجتها، تم تخصيص الرقم (0583009000) على تطبيق «واتس أب» لاستقبال طلبات الدعم من المواطنين المتضررين.

وأضاف بوشهاب أن لجنة رعاية المتضررين في دبي والمُشكلة بعضوية كل من: هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ستتركز مهمتها في تلقّي الطلبات من المواطنين المتضررين من الأمطار لمعالجتها، والعمل على تعزيز مقومات السلامة، وتوفير المساعدة اللازمة، وفق آلية الاستجابة للبلاغات الطارئة والواردة من المتضررين، وتحديد كيفية معالجتها، مع إعطاء أولوية لصيانة جميع منازل المواطنين المتضررة، وإعادة تأهيلها، بما يكفل تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى كل مناطق الإمارة.

وأضاف أن لجنة رعاية المتضررين في دبي ستباشر عملها على الفور من خلال منهجية استثنائية ومنظومة شاملة وتعاون وتنسيق تام بين مختلف الجهات المعنية في دبي للبدء في تنفيذ خطط العمل، وتسخير جميع الإمكانات الكفيلة بتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة للمواطنين المتضررين.

يُذكر أن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وجّه أيضاً «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» و«مؤسسة التنظيم العقاري» بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات إدارة المجمعات السكنية في دبي، لضمان عودة الحالة الطبيعية لجميع المناطق التابعة لهم في الإمارة خلال الأيام القادمة، والذين أكدوا بدورهم التزامهم بتقديم مجموعة من الخدمات للمتضررين بدون أي رسوم إضافية، وتشمل: توفير سكن بديل للمتضررين، وتقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية، وتوفير خدمات التعقيم ومكافحة الحشرات، وتوفير خدمات أمنية للأبنية السكنية، والتنسيق من أجل تسهيل إجراءات عودة السكان لوحداتهم العقارية، وتوفير خدمات التنظيف الداخلية، علاوة على متابعة أي أضرار وقعت ضمن فترة التأمين، والمساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية.

قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من القرارات الخاصة بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي.

فقد أصدر سموّه قراراً بتعيين نعيمة عبدالله حسن محمد أهلي، مُديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للمرأة. كما أصدر قراراً بإعارة علي محمد علي بالرشيد الكتبي، من شرطة دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لورشة حكومة دبي.

وأصدر سموّ ولي عهد دبي قراراً بتعيين عبيد سيف محمد كراعه النعيمي، مديراً تنفيذياً لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث في هيئة دبي للطيران المدني.

عمر بوشهاب:

• اللجنة مُكلّفة بتلقي طلبات المواطنين المتضررين وتحديد سبل معالجتها، مع أولوية صيانة منازلهم وإعادة تأهيلها.

• تخصيص رقم على «واتس أب» لطالبي الدعم من المواطنين المتضررين في دبي من الأحوال الجوية.