«العدل» تتيح 7 خدمات استباقية لتسهيل إجراءات المتعاملين

كشفت وزارة العدل عن توفيرها سبع خدمات قضائية استباقية، متنوعة بين تنبيهية وإجرائية، تستهدف تبسيط وتسهيل رحلة المتعاملين وتعزيز جودة حياتهم، مشيرة إلى أنه تم تصميم تلك الخدمات لتلبية احتياجات المتعاملين.

وتضمنت الخدمات التي وفرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، خدمتين إجرائيتين استباقيتين: الأولى طلب تصوير ملف قضية، حيث أصبح متوافراً إلكترونياً مع الاستغناء عن طلب صورة، في حين تتمثل الخدمة الثانية في طلب صورة من الحكم، سواء كان قرارات أو أوامر، حيث أصبحت أيضاً متوافرة إلكترونياً، والاستغناء عن صورة.

كما تشمل الخدمات الاستباقية خمس خدمات تنبيهية، تشمل طلب إضافة درجة ترافع، حيث يتم من خلالها إرسال رسالة تنبيهية بشكل تلقائي من النظام بطلب إضافة درجة ترافع، فضلاً عن طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، إذ يتم بعد صدور الحكم وقبل مرور 30 يوماً دون استئناف، علاوة على طلب تجديد الدعوى من الشطب، من خلال إرسال إشعار لأصحاب الدعوى المشطوبة بأنه يمكن استعادة تداول الدعوى وإعادتها من الشطب، وكذلك طلب فتح باب المرافعة لدعوى محجوزة للحكم، حيث يتم من خلال هذه الخدمة إرسال إشعار مرة واحدة قبل موعد النطق بالحكم للمتعامل إذا كانت لديه أوراق أو ادعاءات يريد إضافتها قبل النطق بالحكم ليقدّم طلب مرافعة.

وتشمل الخدمات أيضاً، طلب تجديد قيد الكاتب العدل الخاص، إذ يتم إرسال رسالة تنبيهية بشكل تلقائي من النظام قبل انتهاء مدة قيد الكاتب العدل الخاص، للتذكير بالتجديد قبل انتهاء القيد.

وأتاحت وزارة العدل، خدمات استباقية ضمن باقة خدمات النيابة الاستباقية، هي: خدمة كف البحث، حيث يتم إرسال إشعار لطلب كف البحث، وانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة، وصرف أتعاب المحامي، والإعلان عن صدور حكم، ودفع الغرامات المحكوم بها، والإفراج عن المتهم في حال التسديد أو البراءة وصورة من الحكم، حيث يتم إرسال رابط إلكتروني لأطراف الدعوى عبر رسالة نصية (سداد الرسم) باستلام صورة الحكم عبر البريد الإلكتروني، وخدمة إلغاء المنع من السفر.

كما وفرت خدمات ضمن باقة خدمات أعوان القضاة الاستباقية تشمل: خدمة محامٍ متدرب، حيث يتم إرسال رسالة تنبيهية بشكل تلقائي من النظام قبل انتهاء مدة قيد المحامي المتدرب في التدريب العملي، وطلب تجديد قيد محامٍ، وطلب تجديد قيد مندوب محامٍ، وطلب تأجيل فترة التدريب، وطلب تمديد فترة التدريب العملي، وطلب تجديد قيد مترجم قانوني، وتجديد قيد خبير، حيث يتم إرسال رسالة تنبيهية بشكل تلقائي من النظام قبل انتهاء مدة قيد خبير للتذكير بالتجديد قبل الموعد بهدف تجنّب دفع الغرامات.

كما وفرت وزارة العدل خدمتين استباقيتين مشتركتين، هما إلغاء العقود والمحررات، حيث تعتبر خدمة استباقية مشتركة مع هيئة الصحة للوكالات الخاصة بالأشخاص المتوفين فور إصدار شهادة وفاة، يتم إلغاء التوكيل بشكل مباشر دون الطلب من قِبل أهل المتوفى، وطلب عقد زواج وهي خدمة استباقية مشتركة مع هيئة الصحة، بعد الانتهاء من الفحص الطبي، حيث يتم إرساله إلى وزارة العدل لاستكمال متطلبات عقد الزواج.