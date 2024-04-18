65 دورية وخدمة مجتمعية في مناطق تجمعات الأمطار بالشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار جهودها في سحب تجمعات مياه الأمطار، واحتواء تداعيات الحالة الجوية بأقصى الطاقات الممكنة، والاستفادة من أسطول النقليات الذي تمتلكه البلدية، للحد من أي أضرار، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم، إذ وفرت البلدية كادراً للعمل على مدار الساعة دون توقف للانتهاء من الأعمال الميدانية على أكمل وجه في جميع مناطق مدينة الشارقة.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية تعمل بأقصى الطاقات والتعامل مع تجمعات المياه الكبيرة التي تشهدها بعض المناطق في ظل غزارة الأمطار التي هطلت على الدولة، وشهدتها الإمارة أول من أمس، مشيراً إلى أن البلدية استنفرت لجانها وكوادرها، ورفعت حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

وأوضح الطنيجي أن البلدية وفرت فرق عمل في الميدان و65 دورية تؤدي أدواراً مجتمعية وإنسانية كمساعدة الأسر المتضررة من الأمطار، ونقلها إلى وجهات معينة، ومساعدة العالقين في تجمعات المياه بشوارع المدينة وقطر المركبات المتعطلة، وتقديم أنواع أخرى من المساعدات خصوصاً لكبار السن وفئات أخرى في المجتمع، انطلاقاً من الدور المجتمعي والإنساني الذي تحرص البلدية على تأديته بجانب الأعمال الرئيسة في الميدان كسحب تجمعات المياه واحتواء تداعياتها.