%57 ارتفاع الأنشطة في «دبي للتطوع» خلال عامين

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن ارتفاع في عدد الأنشطة التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة بنسبة 57% بين العامين 2022 و2023، كما سجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد المتطوعين النشطين بين العامين بنسبة 60%.

وبيّنت الهيئة أن الارتفاع الكبير في حجم الأنشطة التطوعية جاء بسبب ازدياد عدد الفرق التطوعية والمتطوعين المتخصصين، ما أسهم في ارتفاع عدد الفعاليات والأنشطة التطوعية من 622 في عام 2022 لتصل إلى 1437 نشاطاً تطوعياً في عام 2023.

وارتفع عدد المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع بنسبة 23%، وذلك من 44 ألفاً و547 متطوعاً ومتطوعة في عام 2022 إلى 54 ألفاً و936 متطوعاً ومتطوعة في عام 2023، وهو ما أسهم أيضاً في ارتفاع حجم العمل التطوعي في إمارة دبي بشكل عام.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز: إن «هذا الارتفاع يبشر بوعي أفراد المجتمع، خصوصاً الشباب، بأهمية العمل التطوعي، وحرصهم على المشاركة في البرامج التي تعزز من التماسك والتكافل الاجتماعي، واستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي لمساندة ودعم فئات المجتمع، وتعزيز التلاحم الاجتماعي».

وأضاف: «أسهم ارتفاع عدد المتطوعين في عام 2023، وازدياد عدد الأنشطة التطوعية، في ارتفاع عدد الساعات التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع بنسبة 28%، وذلك من 364 ألفاً و141 ساعة تطوعية في عام 2022 إلى 467 ألفاً و545 ساعة تطوعية في عام 2023، وانعكس ذلك بطبيعة الحال على حجم الوفر المالي الذي ارتفع بالنسبة نفسها من 28 مليوناً و402 ألف و998 درهماً إلى 36 مليوناً و468 ألفاً و510 دراهم».