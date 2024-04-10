«الإمارات اليوم» تهنّئ.. وتحتجب

تتقدم أسرة تحرير «الإمارات اليوم» بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

كما تهنّئ شعب الإمارات والقرّاء والمعلنين.. وكل عام وأنتم بخير.

وبهذه المناسبة، تحتجب النسخة الورقية من «الإمارات اليوم» عن الصدور، غداً وبعد غدٍ، بمناسبة عيد الفطر، على أن تعود إلى قرّائها ومشتركيها السبت المقبل.

وبإمكان القرّاء متابعة الأخبار عبر الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية للصحيفة خلال فترة الاحتجاب.