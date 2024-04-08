الجروان يفسر علاقة كسوف الشمس بتحديد يوم العيد

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن كسوف الشمس الكلي ستشهده الأرض اليوم (الإثنين)، وسيشاهد في أميركا الوسطى وأميركا الشمالية، مروراً بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا (إذا سمحت الأحوال الجوية بالمشاهدة)، ولن يشاهد في الجزيرة العربية أو عموم الدول العربية.

وقال الجروان إن ظاهرة الكسوف الشمسي ستبدأ فوق جنوب المحيط الهادئ، وستمتد إلى مناطق شمال غرب أوروبا، مروراً بالقارتين الأميركيتين، وستبدأ الظاهرة الساعة 15:42 وتنتهي الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش، وستكون ذروتها الساعة 18:17 بالتوقيت نفسه.

وذكر أن أول موقع في أميركا الشمالية القارية سيشهد الكسوف الكلي هو ساحل المكسيك على المحيط الهادئ في نحو الساعة 11:07 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، وسيكون الكسوف الكلي للشمس مرئياً على طول مسار ضيق يمتد من تكساس إلى ماين، اليوم، وسيكون الكسوف مرئياً بدرجات متفاوتة ما بين كسوف جزئي وكسوف كلي في جميع الولايات الأميركية الـ48 المتجاورة.

وأكد الجروان أن هذا الكسوف الشمسي سيجزم بعدم وجود القمر فوق الأفق الغربي بعد غروب شمس اليوم (الإثنين). وولادته قبل الفجر ستعني إمكان رؤيته بعد غروب شمس الغد (الثلاثاء)، في أغلب أنحاء العالم الإسلامي، ما يعني حدوث توافق إسلامي متوقع على كون الأربعاء المقبل غرة شهر شوال ويوم عيد الفطر المبارك.

من جانبه، قال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال شهر شوال اليوم مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأضاف أن رؤية الهلال غداً ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي.