مسالخ العين ترفع جاهزيتها استعداداً للعيد

عززت مسالخ بلدية مدينة العين، جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك تلبيةً لاحتياجات المتعاملين، واستجابة للزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح.

وأكد رئيس قسم الخدمات البيطرية في البلدية، حسن الكعبي، جاهزية مسالخ مدينة العين والبالغ عددها 11 مسلخاً لتقديم أرقى الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمستفيدين، مع زيادة عدد القصابين والحمالين في المسالخ، وتشديد الرقابة الدورية على العاملين للحفاظ على السلامة المهنية والصحية.

وقال: إن مسالخ مدينة العين ستوفر 377 موظفاً من أطباء بيطريين وقصابين وعمال خلال أيام العيد، ضمن ساعات عمل تمتد إلى 14 ساعة يومياً مقسمة على فترتين، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً إلى التاسعة مساء في كل من مسلخ الأهالي والعامرة والسلامات وسويحان والهير والوقن والقوع، أما مسالخ التجاري ومساكن والفقع و«مفقر-1» تمتد إلى ثماني ساعات عمل يومياً تبدأ من الساعة السابعة صباحاً إلى الثالثة مساء، وهذه المسالخ موزعة على جميع مناطق العين.

وأضاف الكعبي أن استعدادات المسالخ تتضمن تطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية في مجال عمل المسالخ والفحص البيطري قبل الذبح وبعده، للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، والتخلص الآمن من المخلفات، حفاظاً على الصحة العامة.

وأشار إلى أن رسوم ذبح الماشية والجمال خلال العيد لم يطرأ عليها أي تغيير على مختلف أنواعها، لكن يتم احتساب رسوم إضافية معتمدة من بلدية مدينة العين للتقطيع حسب رغبة المتعامل.