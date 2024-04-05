بلدية الشارقة تخصص 43 فريقاً رقابياً استعداداً لاستقبال العيد

خصصت بلدية مدينة الشارقة 43 فريقاً لأداء الدور الرقابي ورصد مشوّهات المظهر العام خلال عيد الفطر، انطلاقاً من استعداداتها لاستقبال العيد، وسط أجواء من البهجة والسعادة في مناطق المدينة كافة، ولتوفير بيئة خالية من السلوك السلبي الذي يؤثر سلباً في المظهر العام وفي راحة السكان، كما وضعت البلدية الخطط اللازمة والاستباقية للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفساراته.

وقال مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، إن فرق العمل تشمل مختلف مجالات العمل البلدي، لتنفيذ مختلف المهام التي تقوم بها البلدية، حيث تتولى بعض الفرق متابعة المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها المعايير والضوابط الصحية، خصوصاً في ظل ما تشهده من إقبال لافت خلال العيد، كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها، فضلاً عن متابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل التي تحظى هي الأخرى بإقبال كبير.

وأضاف أن الفرق التفتيشية ستقوم بمتابعة تلك المنشآت بصورة مكثفة على مدار الساعة، بهدف تعزيز الصحة العامة في الإمارة، والمحافظة على سلامة الجمهور، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الملزمة بها هذه المنشآت، واستيفاء كل المعايير المنظمة لسير العمل.

وأكد الطنيجي أن فرق الرقابة والتفتيش، ستكثف جهودها لرصد السلوك السلبي ومشوّهات المظهر العام، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق التجاوزات، منها الباعة الجائلون الذين تحذر منهم البلدية بشكل مستمر، وتحث الجمهور على عدم التعامل معهم، خصوصاً أنهم يعرضون بضاعة مجهولة المصدر، ويمارسون هذا النشاط في أسواق عشوائية تشوّه المظهر العام، مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية تشمل منافذ البيع المختلفة، للتأكد من عدم بيع أو ترويج الألعاب النارية، كذلك لما تشكله من خطر على الفرد والمجتمع.

وقال إن فرق الرقابة والتفتيش ستعمل على تكثيف الرقابة على الشواطئ، بتوفير أعداد كبيرة من المنقذين عليها، وتكثيف الرقابة على المسطحات الخضراء، لمتابعة التزام الجمهور الضوابط والإرشادات والتعليمات الصادرة من البلدية.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بأن البلدية ستعمل من خلال الفرق المختصة على تهيئة مصليات العيد، وتوفير المواقف اللازمة لها، وتهيئتها بالكامل لاستقبال المصلين، حيث وفرت البلدية كادراً متخصصاً ومزوداً بمختلف الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المهام على أكمل وجه.

وفيما يخص المواقف العامة، أكد الطنيجي، أن المواقف مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.