حمدان بن محمد يشهد محاضرة «أنماط الحياة الصحية في المجتمعات المترابطة»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محاضرة قدمها دان بيوتنر الكاتب الأميركي ومؤلف كتاب «المناطق الزرقاء»، وذلك في مجلس سموه في منطقة ند الشبا بدبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «شهدت محاضرة الكاتب والمستكشف الأميركي دان بيوتنز حول (المناطق الزرقاء)، وذلك رفقة عدد من المسؤولين والأعيان. كما التقيت الدكتورة شيلبا بهويجة المتخصصة في علم النفس التنموي، حيث ناقشنا أهمية رعاية الطفولة المبكرة والتنشئة السليمة لأجيال المستقبل علمياً ومعرفياً».

وتابع سموه: «رمضان شهر صوم.. وشهر تواصل مجتمعي.. وشهر علم ومعرفة وتعلّم مستمر».

حضر المحاضرة، إلى جوار سموه، كل من: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتناول الكاتب دان بيوتنر خلال المحاضرة، التي حضرها جمع من أعيان البلاد والوزراء وكبار الشخصيات، أنماط الحياة الصحية في مجتمعات المناطق الزرقاء، وهي خمس مناطق في العالم من المعروف أن الناس يعيشون فيها حياة طويلة وصحية، بسبب ممارستهم عادات صحية إيجابية وسط مجتمعات مترابطة.

يُذكر أن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، تستهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية في مجتمع دبي، وترسيخ جودة حياة المواطنين، حيث تضمنت إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الاختصاصية في معهد سيميل لعلم الأعصاب والسلوك البشري في كلية ديفيد جيفن للطب، الدكتورة شيلبا بهويجة.

وتخلل اللقاء حديث حول رعاية الطفولة المبكرة والتنشئة السليمة لأجيال المستقبل، وتوفير أفضل فرص النمو والازدهار لهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.

وقد تناول الحضور طعام الإفطار على مائدة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، راجين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمْن والبركات.

ولي عهد دبي:

التقيت الدكتورة شيلبا بهويجة المتخصصة في علم النفس التنموي، حيث ناقشنا أهمية رعاية الطفولة المبكرة والتنشئة السليمة لأجيال المستقبل علمياً ومعرفياً.