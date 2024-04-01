181 ألف عملية تفتيش أنجزتها «جمارك دبي» بمركزي الخور وميناء الحمرية خلال 2023

تواكب «جمارك دبي» التطور السريع لإمارة دبي بتعزيز قدرة الدائرة على حماية المجتمع، من خلال تحسين جاهزية مراكزها الجمركية والارتقاء بمستوى أدائها على صعيد التصدي لكل محاولات تهريب المواد الممنوعة إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية التابعة لإمارة دبي. ويُعد مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية التابعة لإدارة المراكز الجمركية البحرية، من المراكز المساهمة بشكل فعال في حماية المجتمع، حيث بلغ عدد عمليات التفتيش التي تمت في هذه المراكز خلال عام 2023 نحو 181 ألفاً و62 عملية تفتيش، فيما بلغ عدد الضبطيات المنجزة في المراكز 30 ضبطية نوعية، كما يعزز مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية باستمرار، النجاح في تيسير حركة التجارة المنقولة عبر البحر، حيث بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة نحو 110 آلاف و483 بياناً جمركياً.

وأكد مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية/مكلف في جمارك دبي، راشد الضباح السويدي، أن الإنجازات المحققة في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ومركز جمارك ميناء الحمرية، تُظهر مدى أهمية دور المراكز في حماية المجتمع، مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة المنقولة بحراً، من خلال تطوير قدرات المفتشين الجمركيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش دون تأخير، بفضل الكفاءة العالية للمفتشين والمستوى المتقدم لأجهزة الفحص في المراكز الجمركية البحرية، حيث يُعد جهاز فحص الحاويات العملاق بالأشعة السينية في مركز جمارك ميناء الحمرية، من أفضل أجهزة الفحص المتطورة والحديثة في مجال تفتيش الحاويات والشاحنات والمعدات الثقيلة، ما يدعم عمليات التفتيش المتزايدة في المركز.

وأشار إلى أن جمارك دبي تطبق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في الارتقاء بمهارات وقدرات المفتشين الجمركيين، وقد أثبتت مراكزنا الجمركية قدرتها على اكتشاف محاولات التهريب بكفاءة عالية، مهما كانت طرق التمويه والتضليل المتبعة في هذه المحاولات، حيث يتمكن المفتشون في مراكزنا الجمركية - بما لديهم من خبرة وكفاءة في إنجاز عمليات التفتيش - من الوصول إلى المواد المحظورة، ومنع دخولها إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية التابعة لإمارة دبي.