خالد بن محمد يؤكد أهمية مواصلة صقل مهارات الكفاءات المواطنة

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فريق مهارات الإمارات الفائز بـ13 ميدالية في النسخة الثانية من مسابقة «مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023».

وهنّأ سموّه، خلال حفل استقبال أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، فريق مهارات الإمارات، الذي حقق إنجازاً تاريخياً من خلال التتويج بأكبر عدد من الميداليات بين جميع الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي، حيث حصل الفريق الإماراتي على سبع ميداليات ذهبية، وبرونزيتين، وأربع ميداليات تميُّز، إضافة إلى جائزة أبوظبي التي تُمنَح للمتسابق الحاصل على أعلى درجة بين جميع المتسابقين في جميع فئات المسابقة.

وتمكن الفريق الإماراتي من تحقيق أداء متميز، أظهر فيه مواهب ومهارات استثنائية في العديد من المجالات، من أبرزها الروبوتات والهندسة والتمريض والإلكترونيات والتصميم الجرافيكي والرسم الميكانيكي.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بهذه النتائج والجهود التي تكللت بالنجاح والتميّز، مؤكداً سموّه أهمية مواصلة صقل مهارات المواهب والكفاءات المواطنة، لتعزيز تنافسيتها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشهدت النسخة الثانية من مسابقة «مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023»، التي أقيمت تحت رعاية سموّه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، منافسة قوية بين 151 طالباً يمثِّلون 31 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية لمهارات آسيا، والدول المشاركة بصفتها ضيوفاً، والذين يتنافسون في 28 مسابقة للمهارات التقنية والمهنية.

يشار إلى أن «منظمة مهارات آسيا العالمية» هي منظمة دولية غير ربحية، أنشأها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بهدف تعزيز المهارات والكفاءة التقنية والمهنية في دول القارة الآسيوية.