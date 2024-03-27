«طيور الخير» تُنفّذ أكبر إسقاط جوي للمساعدات على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية «طيور الخير»، الإسقاط الجوي الـ16 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويعد هذا الإسقاط الجوي الأكبر منذ انطلاق عملية «طيور الخير»، حيث تم عبر ثلاث طائرات حملت 90 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وجرت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

ووصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 664 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» في إطار «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة، متمثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.