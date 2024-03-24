تكريم هند بنت مكتوم شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت مساء أمس، أعمال الدورة الـ27 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وشهد الحفل الختامي للجائزة، تتويج حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، شخصية العام الإسلامية لهذه الدورة، تكريماً وتقديراً لجهود وبصمات سموها الواضحة في مجال العمل الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي.

جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث تابع سموه مع الحضور - في الحفل الختامي الذي أقيم في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي - عرضاً لفيلم عن الشخصية الإسلامية للدورة الـ27 للجائزة، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حيث ألقى الفيلم الضوء على بعض إنجازات وجهود سموها في العمل الخيري والإنساني، وتميز سموها بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته، وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الشخصية الإسلامية لهذا العام، حيث تسلم الجائزة نيابة عن سموها، سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، ثم قام سموه بتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة، وهم محمد عدنان عبدالله محمد العمري من مملكة البحرين الذي فاز بالمركز الأول. وحقق المركز الثاني المتسابق ناجي عطية ناجي بن سليمان من ليبيا، وحقق المتسابق شيخ تيجان صالح أمبي من غامبيا، والمتسابق مظاهر شعيب بيطؤ من الفلبين، المركز الثالث (مكرر). وكان المركز الخامس من نصيب المتسابق محمد بوحسون من فرنسا، أما المركز السادس فقد حصل عليه المتسابق ياسين بن نصر بن الغلام من تونس، والمركز السابع كان من نصيب المتسابق جلال حمدي سعيد عثمان من اليمن. وحقق المركز الثامن (مكرر) المتسابق أحمد خبيب ساهي من إيطاليا، والمتسابق عبيدالله بوبكر أنجو من النيجر. أما المركز العاشر فقد حصل عليه المتسابق أنس رايمي من بنين.

وتم التقاط الصور التذكارية لسموه مع جميع المشاركين في المسابقة.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «تشرفت اليوم بحضور الحفل الختامي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتتويج سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بشخصية العام الإسلامية، تقديراً لجهودها الكبيرة في مجال العمل الإسلامي وخدمة كتاب الله، ودعمها للمشاريع الخيرية والاجتماعية الرائدة، وتسلم سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد الجائزة نيابة عن سموها».

وأضاف سموه: «كما كرمنا خلال الحفل أعضاء لجنة التحكيم، والفائزين بالمراكز العشرة الأولى بهذه المسابقة التي تفخر دبي باحتضانها في شهر رمضان على مدى 27 دورة».