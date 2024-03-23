«الإمارات للمزادات» شريك استراتيجي لحملة «وقف الأم»

تشارك شركة «الإمارات للمزادات»، وللعام الرابع على التوالي، كشريك استراتيجي في الحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتسهم «الإمارات للمزادات» في تنظيم مزاد «أنبل رقم» الخيري، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة «وقف الأم» التي تستهدف تكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويشهد مزاد «أنبل رقم» الذي يستضيفه فندق «فور سيزونز جميرا بدبي» غداً، الموافق 24 مارس الجاري، مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي: «تأتي حملة (وقف الأم)، استمراراً للمبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، بهدف رفع المعاناة عن الفئات الأقل حظاً حول العالم، وهذه الحملة الجديدة تكتسب أهمية كبرى، كونها صدقة جارية عن الأمهات من أجل تعليم عشرات ملايين الأفراد».

وأضاف: «فخورون بالمشاركة في تنظيم هذا المزاد الخيري، والإسهام في تحقيق مستهدفات حملة (وقف الأم)، وتوفير أفضل المتطلبات الفنية واللوجستية، بما يضمن نجاح مزاد (أنبل رقم).. غايتنا جميعاً تكريم الأمهات، من خلال دعم الصندوق الوقفي المخصص للنهوض بقطاع التعليم في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومساعدتها على تحقيق خططها التنموية».