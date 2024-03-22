رئيس الدولة: نؤكد التزامنا بمواصلة السعي في التصدي لتحديات ندرة المياه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات بالتعاون مع شركائها داعم أساسي لمواجهة تحدي ندرة المياه وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع وخاصة الفئات الأكثر تضرراً.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس": " في اليوم العالمي للمياه، نؤكد التزامنا بمواصلة السعي في التصدي لتحديات ندرة المياه. ستظل الإمارات بالتعاون مع شركائها داعماً أساسياً لمواجهة هذا التحدي وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع وخاصة الفئات الأكثر تضرراً."



وأضاف سموه: "التعاون الدولي في مجال المياه هو تعاون من أجل التنمية والسلام والمستقبل الأفضل للأجيال المقبلة."