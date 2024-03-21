توعية

اقترح قارئ على الجهات المعنية، إطلاق حملات توعية لسائقي الدراجات النارية، خصوصاً الذين يعملون في مجال خدمة توصيل طلبات الطعام، لتوعيتهم بمخاطر القيادة بتهور والتنقل بسرعة بين السيارات، ما يؤدي إلى إرباك حركة السير والتسبب في حوادث مرورية.

مياه

شكا سكان منطقة النعيمية بجوار صيدلية الحكمة في إمارة عجمان، من تراكم مياه الأمطار، ما يعوق الحركة في الشارع، إضافة إلى أن هذه المياه تكون مصدراً للآفات، كما أن الأطفال يلعبون فيها، ما قد يُسبب لهم الإصابة بالأمراض، مطالبين الجهات المعنية بردم هذه المنطقة، لأنها منخفضة وتتجمع فيها مياه الأمطار كل مرة، وتظل تجمعات المياه فيها فترة طويلة حتى تجف.

دراجات

قال سائقون في صناعية الشارقة، إن هناك أشخاصاً يقودون دراجاتهم الهوائية على أطراف الطريق ووسطه من دون مراعاة السلامة المرورية ونظامها، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب ارتباكاً للآخرين ويشكل خطراً على حياتهم، وربما يؤدي إلى حوادث مرورية لا تحمد عقباها.

بعوض

شكا سكان في الدولة من انتشار البعوض بشكل كبير بعد تساقط الأمطار في الفترة الماضية، إذ أصبح بكميات كبيرة، خصوصاً عند البرك المائية والأشجار في المتنزهات والحدائق العامة وحتى المنازل، وطالبوا الجهات المعنية بعمل حملات للقضاء على انتشاره.

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