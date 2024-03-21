إطلاق دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري

أطلق معهد دبي القضائي، دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع محاكم دبي، بهدف تعزيز مهارات ومعارف المعنيين بمهام التوجيه والإصلاح الأسري والعاملين في الجهات ذات الصلة.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه على مدار ستة أشهر، ستقدّم نخبة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب مستشارين وأطباء نفسيين، سلسلة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تستهدف التعريف بالقوانين والأحكام التي تنظّم مهام وواجبات الموجه الأسري، وتزويد المتدربين بمهارات التقييم النفسي والأسري للحالات، فضلا عن إكساب المنتسبين مهارات التعامل مع مختلف أنماط الشخصية، من خلال الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، وتزويدهم بمهارات إدارة جلسة الإصلاح والتوجيه الأسري بحيادية، وفن إدارة الحوار واستخلاص الوقائع والتوثيق.