"طلبات الإمارات" تمكّن مستخدمي تطبيقها من المساهمة في "وقف الأم"

أعلنت "طلبات الإمارات"، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة، عن دعمها لحملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتتيح شركة "طلبات" لمستخدمي تطبيقها التبرع بدءاً من 10 دراهم إلى 50، و100، و300، و500 درهم، لدعم حملة "وقف الأم"، التي تساهم في تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل المعاصرة والمستقبلية.

ويمكن التبرع لحملة "وقف الأم" من خلال تحميل تطبيق "طلبات" من متاجر Google Play Store أو iOS App store أو Huawei AppGallery والبحث عن "وقف الأم" على شريط البحث في التطبيق أو الضغط على مجموعة "تبرع الحين" الموجودة على الصفحة الرئيسية في التطبيق واختيار "وقف الأم".

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

حراك مجتمعي

وقالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى "طلبات" الإمارات: "فخورون بالمساهمة في إنجاح هذه المبادرة الملهمة الجديدة، التي تهدف إلى تكريم الأمهات، وتأتي مشاركتنا في هذه الحملة خلال شهر رمضان الكريم امتداداً لتعاوننا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) الممتد منذ ثلاثة أعوام".

وأضافت: "يتيح تطبيق "طلبات" للعملاء التبرع لحملة وقف الأم بطريقة سهلة، بما يسهم في تحقيق أهداف هذه المبادرة النبيلة ورد جزء من الجميل للأمهات"، مشيرة إلى أن دعم "طلبات الإمارات" لحملة "وقف الأم"، يجسد التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات".



6 قنوات للمساهمة

وبالإضافة إلى إمكانية التبرع لحملة "وقف الأم" عبر تطبيق "طلبات"، تواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).