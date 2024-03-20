«محاكم رأس الخيمة» تنشر 17 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني

نشرت دائرة محاكم رأس الخيمة 17 ألفاً و39 حكماً قضائياً عبر موقعها الإلكتروني ضمن خدمة «نشر الأحكام القضائية»، وذلك منذ إطلاق الخدمة في عام 2019 حتى نهاية العام الماضي في إطار التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية بالأعمال القضائية.

وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الأحكام المنشورة توزعت وفق درجات التقاضي إلى 14 ألفاً و569 حكماً من المحكمة الابتدائية، و2189 حكماً من محكمة الاستئناف، و281 حكماً من محكمة التمييز، مشيراً إلى أن تلك الأحكام شملت القضايا المدنية بعدد 4143 حكماً، والقضايا التجارية بـ7612 حكماً، والقضايا العمالية بعدد 5284 حكماً.

وأضاف أن خدمة «نشر الأحكام القضائية» عبر الموقع الإلكتروني تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز قيم العدالة والشفافية ونزاهة القضاء، وتحقيق الثقة بالنظام القضائي والإسهام في نشر الوعي القانوني والمعرفي لدى فئات المجتمع بمختلف أطيافه.

وأشار الخاطري إلى أن الخدمة متاحة مجاناً لجميع فئات المجتمع للاطلاع على الأحكام القضائية المنشورة والصادرة حديثاً عن محاكم رأس الخيمة لجميع درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز في الدوائر القضائية المدنية والتجارية والعمالية، حيث يتم الاطلاع على القضايا من خلال آلية بحث دقيقة ومرنة للوصول إلى الخدمة عبر زيارة بوابة حكومة رأس الخيمة أو الموقع الإلكتروني للدائرة، موضحاً أن طريقة البحث تتم من خلال اختيار قائمة الأحكام المنشورة وإدخال درجة القضاء ونوع القضية وسنة القضية، كما يمكن إدخال رقم القضية للاطلاع على تفاصيل الحكم الخاص بالقضية المراد الاستعلام عنها.

وأفاد بأن نشر الأحكام يستهدف خدمة الباحثين والقانونيين والمحامين والأكاديميين وطلبة الجامعات في التخصصات القانونية للاستفادة من الأحكام والاطلاع عليها، إذ توفر الخدمة الاطلاع على حيثيات الحكم ومنطوقه، إضافة إلى زمن التقاضي من تاريخ التسجيل إلى تاريخ الحكم.

وذكر أن الخدمة متوافرة بشكل رقمي ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة للمتعاملين وفي إطار جهودها بتقديم خدمات قضائية تتسم بالسرعة وسهولة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.