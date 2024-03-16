حمدان بن محمد: «وقف الأم» تعكس قيم التراحم والتكافل في مجتمع الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مبادرة وقف الأم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع شهر رمضان الفضيل تعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في مجتمع الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «مع مطلع هذا الشهر الفضيل، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة (وقف الأم) لإنشاء صندوق وقفي مبتكر بمليار درهم لدعم التعليم.. بها نكرم الأمهات ونساهم في نشر نور التعليم.. لنساهم معاً في دعم هذه المبادرة التي تعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في مجتمع الإمارات».